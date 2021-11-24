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Общество24 ноября 2021 5:47

Омбудсмен предложила создать в России единый центр по работе с трудными подростками

Львова-Белова отметила, что для этой инициативы потребуется и законодательная работа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создать в стране единый центр по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями, отметив, что для этого потребуется и законодательная работа.

Львова-Белова заявила, что создание единого центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями является одним из проектов, который она планирует реализовывать в статусе уполномоченного при президенте.

«И здесь это будет планомерная работа, которая будет касаться и законодательства, которая будет касаться непосредственно инструментов в рамках региона…», - сказала детский омбудсмен в среду, 24 ноября, в Новосибирске.

По ее словам, в России должна быть подготовлена система, которая будет включать разные формы, в том числе некоммерческие организации и государственные центры для подростков, для того чтобы ребенок, оказавшийся в сложной ситуации, мог воспользоваться всеми этими ресурсами, «чтобы с ним не случилось самого страшного».

Как писал сайт kp.ru, накануне Минздрав РФ назвал основной причиной инвалидности среди детей психические нарушения, призвав повышать доступность качественной психиатрической помощи детям.