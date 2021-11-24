80 боевиков ИГ* сдались талибам* в провинции Нангархар

Террористов убедили сдаться старейшины местных племен Фото: REUTERS

Порядка 80 членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в восточной провинции Нангархар сдались силам безопасности радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok.

По информации журналистов, капитуляции террористов способствовали старейшины местных племен, выступившие в роли посредников.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава делегации талибов* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве заявил, что движение "Талибан"* не допустит присутствия боевиков ИГ* в Афганистане. Как заверил представитель "Талибана"*, организация "предпримет все меры, чтобы движения ИГ* никогда не было на территории Афганистана".

Напомним, заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что террористическая организация "Исламское государства" является для талибов* не угрозой, а "головной болью".

*Запрещенная в России террористическая организация