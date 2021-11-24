Навальный подал четвертый иск к администрации колонии во Владимирской области

Алексей Навальный / Фото: navalny/Instagram

Алексей Навальный подал уже четвертый по счету иск к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, где отбывает наказание. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление от осужденного поступило 18 ноября 2021 года. Его рассмотрение назначено на 9 декабря. Предыдущие жалобы Навального касались действий сотрудников колонии. В двух случаях осужденный отказывался от своих претензий, в третьем - суд счел действия сотрудников УФСИН России обоснованными.

В суде пояснили журналистам, что Навального возмутила постановке его на профилактический учет как "лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

Как ранее писал сайт kp.ru, Симоновский районный суд города Москвы в ходе заседания 2 февраля 2021 года заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу "Ив Роше" на реальный. Суд поддержал ходатайство ФСИН и отправил блогера в колонию общего режима.