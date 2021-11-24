Ракета с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов стартовала в США Фото: Shutterstock

В США стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида), который предназначен для того, чтобы испытать первую систему защиту Земли от астероидов и других потенциально опасных космических объектов. Трансляцию запуска провел на сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии во вторник, 23 ноября, в 22:21 по местному времени (24 ноября в 09:21 по московскому времени).

Зонд должен отделиться от ракеты и полететь в сторону двойного астероида Дидим-Диморф, однако перед столкновением с меньшим из них – Диморфом, диаметр которого составляет 160 м, DART будет находиться в свободном полете на протяжении почти года. Столкновение с астероидом запланировано на период между 26 сентября и 2 октября следующего года.

Согласно планам, зонд на скорости около 25 тысяч км/ч влетит в астероид, что должно сместить его орбиту. Отмечается, что значительного отклонения от орбиты ждать не стоит, однако одного этого будет достаточно для того, чтобы его зафиксировали при помощи телескопов с Земли.

Напомним, в конце сентября Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования HR-02D, который предназначен для развития умных городов, нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.