Суд взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей за простой автобусов после устроенного им ДТП Фото: соцсети

Мировой судебный участок Люблинского района столицы удовлетворил иск Мосгортранса, и взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей за простой автобусов на месте спровоцированной им аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Мировой судья судебного участка № 255 … постановил взыскать с него в пользу Мосгортранса убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей», - приводит ТАСС заявление суда.

Уточняется, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, Эдвард Бил спровоцировал массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Пресненский суд столицы приговорил его к двум годам ограничения свободы, лишив водительских прав на три года. Позже пострадавшая в ДТП подала против блогера иск на 1,6 млн рублей, а Еще одна участница аварии потребовала отремонтировать ее Range Roverи возместить моральный ущерб - общая сумма ее иска составила около 2 миллионов рублей.