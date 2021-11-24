Украина заявила о начале масштабной спецоперации на границе с Белоруссией
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Киев начал масштабную спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами и противодействия незаконной деятельности. Об этом сообщили в Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве назвали высокой угрозу перенаправления потока мигрантов на Украину. Отмечается, что именно для предотвращения развития миграционного кризиса было решено начать спецоперацию, которая координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другими задействованными резервами.
«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье"…Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства.
Отмечается, что для проведения операции увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможных прорывов мигрантов. В пограничной службе также заявили, что будут активно применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также авиация и технические средства наблюдения.
Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.
Напомним, ранее правительство Украины объявило намерении «навести порядок» в пунктах пропуска на границе, заявив об изменении стратегии обустройства границ.