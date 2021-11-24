Китай осудил односторонние санкции США против "Северного потока - 2"

МИД Китая выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел (МИД) Китая осудило решение Соединенных Штатов о введении санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду, 24 ноября.

"Подобные действия США - чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права", - подчеркнул Лицзянь, добавив, что Китай против политизации коммерческих проектов и односторонних санкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом "Северный поток – 2". Санкции введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают новые возможные санкции США в отношении "Северного потока - 2" незаконными и неправильными.