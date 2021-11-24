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Экономика24 ноября 2021 8:58

Цена газа в Европе поднялась до 1070 долларов за тысячу кубометров

Стоимость голубого топлива продолжает расти
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Декабрьские фьючерсы в Европе покупают по цене выше тысячи долларов за тысячу кубометров

Декабрьские фьючерсы в Европе покупают по цене выше тысячи долларов за тысячу кубометров

Фото: REUTERS

Цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 24 ноября, достигла 1070 долларов за тысячу кубометров, после чего немного снизилась до 1050 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах 24 ноября торгуется по цене от 1040 до 1070 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил, что из-за приостановки сертификации "Северного потока – 2" Германия столкнётся с ростом цен и производственными убытками, что является большой проблемой.

Напомним, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.