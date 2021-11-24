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Здоровье24 ноября 2021 9:05

Росздравнадзор поручил направлять в прокуратуру данные о ложной информации о вакцинации от коронавируса

В ведомстве отметили, что такая деятельность имеет признаки правонарушений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росздравнадзор поручил направлять в прокуратуру данные о ложной информации о вакцинации от коронавируса

Росздравнадзор поручил направлять в прокуратуру данные о ложной информации о вакцинации от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росздравнадзор поручил своим региональным органам направлять в следственные органы и прокуратуру сведения о лицах, которые распространяют заведомо ложную информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации», - говорится в заявлении.

Уточняется, что такая деятельность имеет признаки правонарушений. Как сообщили в ведомстве, информация собирается при помощи мониторинга региональных средств массовой информации, а также социальных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что 37 антипрививочникам может грозить уголовная ответственность за агитацию против вакцинации от коронавируса, а больше всего таких нарушителей было зарегистрировано в Карелии.