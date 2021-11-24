Польша за сутки зафиксировала 267 попыток мигрантов прорваться через госграницу

Попытки нелегального пересечения государственной границы Польши со стороны мигрантов не прекращаются Фото: REUTERS

За прошедшие сутки произошло 267 попыток нелегального пересечения государственной границы Польши со стороны мигрантов, сообщила Пограничной стража государства в среду, 24 ноября.

Кроме того, зарегистрированы агрессивные действия со стороны беженцев. По данным польских силовиков, некоторые мигранты бросали в пограничников камнями. Все это происходило "под надзором белорусских силовиков", заявили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что беженцы сменили тактику. По его словам, теперь они предпринимают попытки перебраться в страну небольшими группами.

"Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах, - уточнил Блащак. - Это группы от десяти до нескольких десятков людей".

Напомним, четыре польских солдата пострадали из-за стычек с мигрантами на границе с Белоруссией. Сообщается, что пострадавшие получили мелкие травмы в результате попадания камней.