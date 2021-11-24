Искусственный интеллект будет считать тигров и леопардов

Искусственный интеллект умеет распознавать отдельных особей животных, его планируют привлечь к подсчету тигров и леопардов. Фото: REUTERS

Министерство природы в рамках цифровой трансформации экологии и природопользования предполагает привлечь искусственный интеллект к подсчету диких животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минприроды хотят привлечь к сотрудничеству молодежные команды разработчиков в области ИИ. Вначале искусственный интеллект научат распознавать амурских тигров и дальневосточных леопардов.

-Дальнейшее развитие проекта предполагает создание моделей для распознавания большинства обитателей особо охраняемых природных территорий, - уточнили в ведомстве.

Сейчас для автоматической съемки видов животных в дикой природе используют в основном фотоловушки. Они позволяют проводить точный мониторинг больших участков природных территорий в беспрецедентных масштабах. Но у фотоловушек есть недостаток – они генерируют слишком большой объём данных, который трудно анализировать.

-Благодаря последним разработкам в области машинного обучения и компьютерного зрения стало возможно получить алгоритмы для распознавания не только видов животных, но и отдельных особей, - пояснили в Минприроды.

По данным мониторинга 2019 года, на Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Следующий подсчет проведут зимой 2021-2022 года.

А вот здесь на kp.ru можно увидеть фото тигрицы Златы и ее детенышей, сделанные фотоловушками. Семейство тигров живет в Хабаровском крае, за ними наблюдают уже несколько лет.