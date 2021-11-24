Политолог Марков объяснил смысл высказывания немецкой партии «Зеленые» по «Северному потоку-2» Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков объяснил, почему эксперт немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур выступил против санкций США по Nord Stream 2.

Это вовсе не указывает на то, что «Зеленые» стали занимать проамериканскую позицию. Партия, как и прежде, является противником газопровода и противостоит только тем ограничениям, которые могут отразиться на экономике Германии.

- Дело вовсе не в том, что партия выступила против новый санкций США. Тут вся ситуация немного в другом. Сейчас партия участвует в коалиционных переговорах с социал-демократами. Последние поддерживают проект газопровода и резкое расхождение во взглядах может навредить переговорному процессу, - комментирует Lenta.ru политолог.

Эксперт также отметил, что в ближайшее время в Германии сформируется новая правящая коалиция. Даже с учетом последних прозвучавших заявлений уже можно сделать вывод, что страна «ужесточает свою позицию по "Северному потоку-2"».

Запуск газопровода будет возможен только после проверки регулятором обновленных документов по масштабному проекту. Приостановка сертификации привела к 15% подорожанию газа в Европе.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT поддержал позицию "Зеленых". Сенатор отметил, что "решение о санкциях — это вмешательство США во внутренние дела России и Германии".

Ранее немецкий депутат фракции «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур раскритиковал новые санкции в отношении «Северного потока — 2». По его мнению, эти ограничения неприемлемы даже для противников проекта, сообщает телеканал "360".