Депутата Заксобрания Краснодарского края задержали за коммерческий подкуп

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева. Фото: www.kubzsk.ru

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, который является заместителем председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам информационной политики.

По тому же делу проходит его заместитель в акционерном обществе Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Все участники этой преступной группы задержаны и подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

- По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК России, чтобы пресечь противоправную деятельность указанных лиц пришлось привлекать сотрудников ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.