«За год число обработанных обращений жителей к властям Якутии увеличилось в 4 раза»

Объем обратной связи от жителей в адрес властей Якутии вырос в четыре раза - с 16 тысяч обращений в 2020 году до 64 тысяч за неполный 2021 год. Об этом сообщили на встрече главы Якутии Айсена Николаева с руководством АНО «Диалог» в Москве.

Обратим внимание, что Центры развития регионом были созданы в 83 субъектах страны год назад по решению президента России Владимира Путина для оперативного решения вопросов граждан. ЦУР призваны выполнять роль связующего звена в коммуникации властей регионов и жителей.

«ЦУР показывает его крайнюю необходимость и востребованность. Решены конкретные вопросы множества людей, отработаны десятки тысяч обращений», - сказал руководитель региона Айсен Николаев.

Чаще всего жители республики обращаются по вопросам, связанным с последствиями ковида - записываются на прививку, уточняют пункты вакцинации, задают вопросы по сертификатам и QR-кодам. Второе место занимает ЖКХ – проблемы с электричеством, водоснабжением или отоплением, вопросы аварийного жилья. На третьем месте дороги - ремонт, несвоевременная очистка от снега и наледи, освещение дорог. Также якутяне обращаются по вопросам социальной защиты, по проблемам благоустройства.

«ЦУР исследует вопросы, наиболее волнующие общество. Мы стараемся найти первопричины возникновения проблем и выйти на системные решения, чтобы проблемы больше не повторялись», - отметил руководитель республиканского ЦУР Василий Десяткин.

Одним из важных системных решений стало то, что теперь премирование госслужащих будет зависеть от качества отработки жалоб жителей. Оценка деятельности органов исполнительной власти Якутии будет включать работу с обратной связью.

Соблюдение сроков рассмотрения сообщений, качество подготовки ответов, подтверждение факта выполнения работ по обращению фото- и видеофиксацией — теперь это является таким же показателем работы госслужащих, как и выполнение других должностных обязанностей. Оценка отработки жалоб жителей закреплена в региональном нормативном акте.