Суд признал законным штраф для Booking.com в 1,3 млрд рублей за навязывание отелям паритета цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на компанию Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны. Об этом говорится в материалах суда.

«Признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя», - говорится в решении суда.

Напомним, в конце августа этого года ФАС оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке России. Ведомство отметило, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах стоимость своих услуг ниже, чем на Booking.com. Как писал сайт kp.ru, ранее Арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу сервиса.