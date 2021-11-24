Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении прожиточного минимума в 2022 году до 13 793 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 24 ноября, Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году.

Документ был принят в первом чтении 26 октября. В изначальной редакции проекта предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, но ко второму чтению глава государства предложил поправку, предусматривающую повышение до 13 890 рублей в месяц.

Напомним, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Как писал сайт kp.ru, согласно поправкам президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022 - 2024 годы, которые ранее поддержали в Государственной думе РФ, в следующем году прожиточный минимум для работающих граждан должен составить 13 793 рубля. Кроме того, прожиточный минимум в целом по стране составит 12 654 рубля на человека, для людей пенсионного возраста - 10 882 рубля, а для детей - 12 274 рубля.

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 руб. Для трудоспособных россиянина МРОТ равен 12 702 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля, а для детей - 11 303 рубля.

Напомним, в минувший во вторник, 23 ноября, Госдума РФ приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов.