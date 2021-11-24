Москалькова предложила повысить возрастной ценз для субсидии на жилье молодым семьям

Татьяна Москалькова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россиян, чей возраст превысил 35 лет, не следует снимать с очереди на получение субсидии на жилье в рамках госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей, заявила журналистам уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

"По достижению предельного возраста по программе молодую семью снимают с этой очереди, - уточнила Москалькова. - Конечно, разочарование и репутационные издержки для государства очень велики от этого".

В связи с этим омбудсмен предложила сохранять в очереди участников программы, подняв для них возрастной ценз.

Напомним, госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" предусматривает субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий. Для участия в программе семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Татьяна Москалькова высказалась в поддержку инициативы "Единой России" о запрете списания социальных выплат граждан за долги. Татьяна Москалькова считает запрет на списание банками соцвыплат чрезвычайно важным – по ее словам, эти деньги нужны людям, "как воздух".