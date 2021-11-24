Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран

Мария Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику суверенных государств. Фото: МИД РФ.

Мария Захарова прокомментировала инцидент, который случился во время брифинга министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, когда та не смогла ответить на вопрос журналиста, сколько баррелей нефти в день потребляют Соединенные штаты.

Официальный представитель МИД Российской Федерации в своем Telegram отметила, что Вашингтон пытается оказывать влияние на энергетическую политику других стран, при этом не владея информацией о том, что происходит в собственной стране.

«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный Поток -2 необходимо вводить санкции», - написала Захарова.

Мария Захарова отметила, что США неоднократно пытались сменить власть в странах, где добываются нефть и газ.

«Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды». Вот так во всем: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», - резюмировала она.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм заявила, что американские власти "хотят поставить на место" Россию.