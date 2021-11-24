Москалькова предложила не снимать с очереди на льготное жилье семьи старше 35 лет

Возраст граждан, вставших в очередь на получение жилья по программе «Молодая семья» должен быть увеличен, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст участников программы «Молодая семья», стоящих в очереди на жилье. Сейчас претендовать на помощь от государства могут только молодые семьи до 35 лет. По достижении ими этого возраста участники выбывают из программы, даже если они стояли на очереди несколько лет, но так и не дождались льготных квадратных метров. Омбудсмен убеждена, что это несправедливо, и возрастную планку необходимо поднять. Своим предложением Москалькова поделилась на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, главной темой которого стала «Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их осуществления».

- Есть прекрасная программа «Молодая семья», когда люди вступили в брак, встали на учёт и надеются, что они получат крышу над головой. Проходит год, два, пять, десять, им уже 35 лет, и государство говорит: а вам уже исполнилось много лет, и вылетаете из этой очереди. Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную, - рассказала Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ предложила не удалять таких людей из очереди до тех пор, пока они не получат жилье.

- Давайте тогда увеличим их возраст до 36-40 лет. Иначе это несёт огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти, - отметила Татьяна Москалькова.

Напомним, федеральная программа «Молодая семья» направлена на то, чтобы помочь обзавестись собственной жилплощадью молодым супругам, чьи доходы не позволяют им приобрести квартиру или дом на собственные средства. В программе могут участвовать семьи, в которых оба супруга находятся в возрасте до 35 лет (включительно) и состоят в зарегистрированном браке. Возраст участников проверяется дважды: на первом этапе - при подаче заявки на участие в программе, затем - при составлении списка льготников. Между этими этапами может пройти несколько лет. Если за это время хотя бы одному из супругов исполнилось 36 лет, то семью исключают из участия в программе.