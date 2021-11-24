Почта Банк запустил для клиентов "кредиты на диване"

Подписать кредитный договор теперь можно прямо в приложении или в интернет-банке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта Банк запустил новую технологию, благодаря которой оформить кредит на покупки можно полностью дистанционно.

Эта опция доступна для товаров, приобретаемых в интернет-магазинах и маркетплейсах партнеров банка. Теперь у клиентов, совершающих онлайн-покупки в кредит, есть возможность оформить договор в мобильном приложении или в интернет-банке и подписать его с помощью простой электронной подписи.

Новая технология упрощает процесс оформления кредита до минимума. Присмотрев товар в партнерском интернет-магазине, клиент выбирает опцию «Покупка в кредит». Далее он будет перенаправлен в мобильное или интернет-приложение Почта Банка по ссылке или QR-коду. На этом этапе покупателю необходимо проверить условия кредита (сумму, срок и график погашения), а затем подтвердить оформление договора, введя короткий код из SMS-сообщения. Процесс покупки будет завершен автоматически, и клиенту остается только получить выбранный товар.

Запуск новой технологии значительно экономит время покупателей. Для того, чтобы оформить кредит на понравившийся товар, больше не нужно тратить время на визит в офис. Такой формат работы позволит Почта Банку расширить сотрудничество с маркетплейсами, привлечь новых партнеров из сферы электронной торговли и увеличить свою долю на рынке POS (сокращенно от «point of sales», так называют кредиты, которые можно получить прямо в магазине).

- Внедрение удаленной технологии оформления кредитов выгодно и эффективно абсолютно для всех сторон: и для покупателей, и для банка, и партнеров-ритейлеров, - объясняет вице-президент, директор по развитию партнерской сети Андрей Павлов. - Для покупателя это удобство и быстрота покупки: он в первую очередь выберет тот банк, который предложит ему такую удаленную технологию, клиенту не нужно никуда идти, оформление кредита происходит на «диване». Для банка – это фактор привлечения новых партнеров из числа e-com, увеличение выдач онлайн-кредитов и лояльность клиентов. И наконец, удаленная технология будет способствовать росту продаж ритейлера, в том числе в кредит. Запуск этой технологии позволит нам увеличить онлайн-выдачи POS-кредитов на 20%, нарастив их долю в общем POS-портфеле банка до 25%.

По прогнозам аналитиков Почта Банка, уже до конца этого года около 25% повторных кредитных договоров будут подписываться дистанционно, с помощью мобильного или интернет-приложения. А в следующем году банк собирается нарастить долю таких кредитов практически до 100%.

Новая технология покупки в кредит уже доступна на торговых онлайн-площадках ключевых партнеров Почта Банка. В ближайшее время ею можно будет воспользоваться во всех интернет-магазинах партнерской сети. В нее входят более 5,5 тысяч онлайн-точек продаж, включая региональные.

Рынок онлайн-продаж в России, как и во всем мире, неизменно растет. В 2020 году покупатели сделали около 830 миллионов интернет-заказов, что на 78% больше, чем в 2019 году. И если в 2020 году доля онлайн-продаж в общем объеме рынка ритейла составила 9%, то в 2021 году она вырастет до 12%, а к 2025 году – до 26%. При этом рынок интернет-кредитования развивается еще более быстрыми темпами, чем интернет-торговля в целом. Так, в Почта Банке онлайн-продажи POS-кредитов за 9 месяцев этого года увеличились на 16% по сравнению с тем же периодом 2020 года, а количество заявок на такие кредиты выросло почти на 20%.