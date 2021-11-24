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Здоровье24 ноября 2021 12:34

Путин доволен вакцинацией от коронавируса в российской армии

Населению важно своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию, как это слелали в Вооруженных силах, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин доволен вакцинацией от коронавируса в российской армии Фото: Виталий Невар/ТАСС

Путин доволен вакцинацией от коронавируса в российской армии Фото: Виталий Невар/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен тем, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в российской армии.

«Там у нас порядок. Там люди здоровые, молодые, как правило. Но процедура вакцинации, ревакцинации проведена, и люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, несут службу», – сказал глава государства на совещании с правительством.

Российский лидер отметил, что населению чрезвычайно важно своевременно пройти процедуры вакцинации и ревакцинации, как это слелали в Вооруженных силах страны.

Как писал сайт kp.ru, летом 2021 в российской армии стартовала ревакцинация от коронавируса. Она будет проходила среди военнослужащих всех категорий, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Кроме того, повторно привили членов семей военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих, гражданский персонал Минобороны и военных пенсионеров.