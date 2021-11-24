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Здоровье24 ноября 2021 13:54

В Токио впервые за год суточная заболеваемость коронавирусом составила всего два заражения

Динамика заражений на территории Японии держится на низком уровне неделю
Мария ПАВЛОВА
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В Токио зарегистрирован годовой минимум заражений ковидом.

В Токио зарегистрирован годовой минимум заражений ковидом.

Фото: REUTERS

Два новых случая заражений ковидом зафиксированы в Токио за минувшие сутки. Это второй подряд рекорд по этому показателю с начала распространения коронавирусной инфекции в Японии, пишет ТАСС со ссылкой на данные японского Минздрава. Накануне в японской столице было выявлено три случая инфицирования COVID-19.

Всего в Японии за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных COVID-19, включая экипаж и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 281. За сутки от ковида в Японии умерли 11 человек. И динамика распространения коронавируса, и количество новых смертей за последнюю неделю на территории Японии остается на одном и том же низком уровне.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что японский генетик Итуро Иноуэ объяснил резкое снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией тем, что дельта-штамм COVID-19 самоликвидировался из-за постоянных мутаций.