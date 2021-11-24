В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и людей старше 60 лет

В Ленобласти назвали категории лиц, которые должны обязательно сделать прививку от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, вводят в Ленобласти. Такое решение на заседании правительства региона озвучила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. В постановление об обязательной вакцинации дополнительно внесены еще несколько категорий граждан, которые должны быть привиты от ковида.

«Добавлены подростки, лица старше 18 лет <...> те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", - цитирует Ольгу Историк ТАСС.

Кроме того, в регионе ввели режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, работающих людей этой возрастной категории рекомендовано перевести на удаленный режим.

В среду 24 ноября Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, в том числе и для несовершеннолетних.