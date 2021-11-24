Ленинградская область создает международный кластер киберспорта. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области появится международный кластер киберспорта и цифрового контента. Он будет создан на базе регионального мониторингового центра в рамках стратегии цифровой трансформации. Центр киберспорта поможет подготовить ленинградцев к первому международному турниру по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего - 2023».

- Мы провели предварительную работу с университетом ИТМО (Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики – Ред.), с коллегами из международных компаний. Они поддержали эту идею и готовы развивать такой центр в Ленинградской области, - сообщил на заседании регионального правительства председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Заявочная кампания по выбору города-организатора «Игр будущего - 2023» стартовала 18 ноября. Объявив о ее начале, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил масштабность будущего кибертурнира, который, по его словам, в чем-то даже превзойдет Олимпийские игры и чемпионаты мира. Для проведения турнира будет использоваться существующая инфраструктура городов. Организаторы состязания допускают, что принять у себя игры сможет не один, а сразу несколько городов России. Сбор заявок от регионов продолжится до мая 2022 года. После этого отборочная комиссия назовет победителей, которые примут у себя масштабные соревнования. Послом «Игр будущего-2023» стала команда по Dota 2 Team Spirit, победившая в октябре на чемпионате мира The International 10.

«Игры будущего» станут не просто соревнованием по инновационным технологичным видам спорта, но и фабрикой контента, а также лабораторией, где будет идти креативная работа в сфере информационных технологий, спорта, науки и образования. В рамках проекта планируется создать образовательную платформу: она станет площадкой, на которой можно будет пройти программы университетов и образовательных центров. Технологическая платформа поможет вести трансляции и стриминг, собирать CRM и big data. Планируется, что «Игры будущего» будут проходить по 21 дисциплине, объединённой в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. На первом этапе команды примут участие в состязании по киберспорту, на втором - в офлайн-соревновании: квесте или гонках.