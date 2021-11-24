Белоруссия обвинила польских силовиков в стрельбе из автоматов на границе Фото: REUTERS

Польские силовики открыли огонь из автоматов на границе с Белоруссией после того, как беженцы попытались прорваться на территорию Польши. Инцидент произошел во вторник, 23 ноября, заявляет белорусский Государственный пограничный комитет.

«Группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. Польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими», – сказано на сайте ведомства.

В этот же день, сообщает погранслужба Белоруссии, польские пограничники распылили перцовый газ в ответ на просьбу двух мигрантов подать прошение о предоставлении статуса беженца. Несмотря на призывы прекратить издевательства, силовики брызнули из перцового баллончика еще раз и приказали мигрантам уйти, отметили в белорусском пограничном комитете.

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов 16 ноября 2021. В ведомстве указали на тот факт, что к тому моменту, когда группа нелегалов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских силовиков.

Как писал сайт kp.ru, СК Белоруссии проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе, во вторник, 23 ноября.