Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза.

«Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции», – сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер во время беседы обратил внимание на применение польскими силовиками против мигрантов спецсредств, в том числе водометов и слезоточивого газа. Кроме того, стороны обсудили кризис на Украине, подчеркнув безальтернативность Минских соглашений в его урегулировании. Президент России выразил обеспокоенность провокациями Киева, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения, указав также на необходимость прекращения политики дискриминации русскоязычного населения на Украине, сказано в сообщении.

В ходе разговора Путин проинформировал о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, среди которых восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Также были затронуты проблемы Афганистана и Ливии.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российский лидер осудил действия Польши в отношении мигрантов на границе с Белоруссией. По мнению главы государства, западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, пытаясь найти в нем очередной повод для напряжения отношений.