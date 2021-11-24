В России представили первую записанную по ролям Аудиобиблию

Митрополит Иларион представил первую в России аудиобиблию, записанную по ролям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в России в виде аудиокниги записали Библию, которую прочли по ролям 160 актеров. Аудиопроект «Читаем библию вместе» представил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Аудиопроект подготовлен к 75-летию патриарха Кирилла. Презентация прошла в Книжной палате на Черниговском подворье, пишет ТАСС.

«В отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям, у каждого библейского автора и персонажа свой голос… Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта», - рассказал митрополит Иларион.

Проект призван подтолкнуть людей к совместному чтению Священного Писания в рамках одной семьи, церковной общины или библейского кружка, отметил священник.

Среди актеров, озвучвших Аудиобиблию, Евгений Миронов, Андрей Заводюк, Алексей Фатеев, Игорь Гордин, Сергей Маховиков, Алексей Иващенко и другие. Она выпущена в виде бесплатного мобильного приложения.

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