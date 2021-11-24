Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за сильного снегопада в среду, 24 ноября, задержали и отменили более 20 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего рейсов было задержано в аэропорту «Домодедово», где не смогли вовремя осуществить 16 вылетов, а два рейса были отменены. В аэропорту «Внуково» задержали шесть и отменили два рейса, в «Шереметьево» были задержаны три рейса.

Тем временем из-за снегопада загруженность автомобильных дорог в столице составляет 10 баллов из в течение уже трех часов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». По состоянию на 19:50 по московскому времени пробки фиксируются по всему Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и почти всему периметру Московской кольцевой автодороге. На набережных поток машин движется медленно, вылетные магистрали в основном свободны.

Как сообщалсайт kp.ru, ранее москвичей предупредили о снегопаде и пробках до девяти баллов.

Напомним, в субботу, 20 ноября, в Москве выпало 25% месячной нормы осадков.