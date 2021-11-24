Крупный пожар произошел на заводе пластиковых изделий в Великобритании Фото: кадр из видео

В Великобритании на заводе пластиковых изделий Thompsons Plastics произошел крупный пожар. Инцидент случился неподалеку от города Кингстон-апон-Халл в населенном пункте Хессл.

Видео пожара сняли очевидцы. На нем видны огромные клубы дыма над загоревшимся заводом. Между тем пожарная служба графства Хамберсайд в своем Twitter призывает жителей закрыть окна и двери в домах. О пострадавших пока неизвестно.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Эль-Ахмади. В результате блок завода, где произошло возгорание, пришлось изолировать. Пострадавших в результате инцидента не было, пожар не повлиял на работу предприятия и не затронул экспортные и местные поставки сырья.

Напомним, в середине июня 2021 в американском штате Иллинойс загорелся нефтеперерабатывающий завод, происшествие создало угрозу экологического бедствия.