Израиль нанес ракетные удары по Сирии с территории Ливана Фото: REUTERS

Израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по Сирии, сообщили журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить. По его словам, тактические истребители F-16 обстреляли объекты в провинции Хомс с территории Ливана.

«Шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», – сообщил контр-адмирал.

Системы ПВО «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили десять ракет, израильские ВВС сумели нанести незначительный ущерб атакованным объектам, сказал Кулить. В результате нападения ранение получил один сирийский военнослужащий.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Сирии заявили, что жертвами авиаударов Израиля по провинции Хомс стали двое мирных жителей, а еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших шестеро являются сирийскими военнослужащими.