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Здоровье24 ноября 2021 19:48

Песков рассказал, как Путин прививался назальной вакциной от коронавируса

Президент России испытал на себе экспериментальный препарат от COVID-19
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков рассказал, как Путин прививался назальной вакциной от коронавируса

Песков рассказал, как Путин прививался назальной вакциной от коронавируса

Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину в рамках ревакцинации от коронавирусной инфекции впрыснули назальную вакцину в виде жидкости. После этого никаких побочных эффектов глава государства не почувствовал, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», – рассказал пресс-секретарь президента.

Как уточнил Песков, препарат был получен Путиным на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».

Напомним, в среду, 24 ноября, президент сообщил, что поставил не только вакцину «Спутник Лайт», но и назальный препарат. По его словам, ровно через шесть месяцев после вакцинации титры антител упали, и он провел ревакцинацию. На следующий день он прошел вторую часть процедуры, получив назальную вакцину.