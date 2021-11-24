Песков рассказал, как Путин прививался назальной вакциной от коронавируса Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину в рамках ревакцинации от коронавирусной инфекции впрыснули назальную вакцину в виде жидкости. После этого никаких побочных эффектов глава государства не почувствовал, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», – рассказал пресс-секретарь президента.

Как уточнил Песков, препарат был получен Путиным на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».

Напомним, в среду, 24 ноября, президент сообщил, что поставил не только вакцину «Спутник Лайт», но и назальный препарат. По его словам, ровно через шесть месяцев после вакцинации титры антител упали, и он провел ревакцинацию. На следующий день он прошел вторую часть процедуры, получив назальную вакцину.