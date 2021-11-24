Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц объявил о формировании правящей коалиции страны Фото: REUTERS

В Германии кандидат в федеральные канцлеры Олаф Шольц заявил, что Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию страны.

- Коалиция из СДПГ, "Зеленых" и СвДП сформирована. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие 10 дней, - сказал политик. Его выступление опубликовал YouTube-канал газеты Handelsblatt.

Напомним, предполагается, что новым канцлером станет кандидат от СДПГ - Олаф Шольц. В этом все были уверены и после выборов, ведь он представляет победившую партию.

Ранее 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера. И на каждой из этих должностей он зарекомендовал себя как квалифицированный, исполнительный, результативный — но абсолютно скучный и нехаризматичный чиновник.