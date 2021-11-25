В Японии 14-летний школьник зарезал сверстника во время ссоры Фото: REUTERS

В Японии 14-летний школьник убил мальчика во время ссоры. Подросток расправился со своим оппонентом кухонным 20-сантиметровым ножом. Об этом сообщает Tokyo Web.

Директор школы, узнав о случившемся, сразу же сообщил об инциденте в полицию. выяснилось, что все произошло около восьми утра, до начала занятий в образовательном учреждении.

Между учениками третьего класса (девятый класс российской школы), возник конфликт. Один из юношей не смог справиться эмоциями и зарезал другого.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако там он и скончался от потери крови. Сейчас школьник, убивший сверстника, во время допроса в полиции уже признал свою вину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США вынесли приговор 17-летнему Кайлу Риттенхаусу, который застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков в штате Висконсин в августе 2020 года. Суд присяжных признал подростка невиновным. Беспорядки в Кеноше, небольшом городе в Висконсине, начались в августе 2020 года на волне охвативших США акций протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда. Риттенхаус был один из добровольцев, которые прибыли в город для защиты его от мародеров. В результате он открыл огонь по атаковавшим его участникам погромов.