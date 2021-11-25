Овечкин вышел на 27-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю, догнав Лефлера

Александр Овечкин Фото: REUTERS

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Монреаль Канадиенс». Игра закончилась со счетом 6:3, а капитан столичного клуба Александр Овечкин сделал три результативные передачи, набрав три очка.

Таким образом Овечкин вышел на 27-е место в НХЛ по набранным очкам за карьеру, сравнявшись с Ги Лефлером. Теперь на счету 36-летнего российского форварда 1353 (745+608) балла в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

На данный момент 26-ю позицию в списке занимает Брендан Шенахан с 1354 очками, 25-ю – Джонни Бьюсик, у которого 1369 очков. Лучший бомбардир в истории НХЛ – Уэйн Гретцки, набравший 2857 очков.

Напомним, ранее Овечкин поднялся на четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» превзошел результат легендарного Бретта Халла.