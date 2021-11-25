Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг самоликвидацию дельта-штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дельта-штамм коронавируса во всем мира постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, потенциально более опасные, а информация о самоликвидации дельта-штамма звучит как чудо, сильно отличаясь от объективной реальности. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Таким образом эксперт прокомментировал слова профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ, который, заявил, что, по его мнению, заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Японский профессор предположил, что данный штамм исчез из-за постоянных мутаций, которые и «сломали» его.

«Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии», - приводит РИА Новости слова эпидемиолога Роспотребнадзора, который привел в пример появление подлинии AY.4.2, выявляемой сегодня в Великобритании в 18% от всех новых случаев заражений коронавирусом.

Хафизов отметил, что достаточно сложно представить ситуацию, описанную японскими профессором, когда вирус мутировал так, что вдруг утратил способность размножаться, но вместе с этим он широко размножился среди населения для того, чтобы дать продолжение неудачной своей версии.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали маловероятной самоликвидацию дельта-штамма коронавируса.