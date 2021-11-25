Собянин призвал уменьшить число мигрантов среди районных коммунальщиков в Москве

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди районных коммунальщиков в Москве существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то что в крупных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) их практически нет. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», - приводит РИА Новости слова градоначальника.

Напомним, в минувшие воскресенье, 21 ноября, Собянин заявил о двукратном уменьшении числа мигрантов на стройках Москвы. По словам московского мэра, такое сокращение произошло за последние пять лет. Градоначальник также отметил, что за аналогичный период ввод жилья в столице увеличился в два раза.