Банки попросили доступ к базе данных МВД РФ с недействительными паспортами граждан Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просит предоставить банкам доступ к базе данных Министерства внутренних дел РФ с недействительными паспортами граждан.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на письма НСФР, направленные в правительство России, Центробанку и МВД, соответствующая необходимость появилась после упразднения в документе отметки о ранее выданных удостоверениях личности. Таким образом, теперь банки не могут проверить полную кредитную историю своего клиента, и появляется возможности для мошенничества.

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей», - заявил председатель НСФР Андрей Емелин, отметив, что в таком случае банк «не может в моменте проверить» старый паспорт гражданина, и обслужит его как нового клиента.

В числе основных проблем назвали не только невозможность ознакомиться с полной кредитной историей, но и ошибки в расчётах скоринговых баллов заёмщиков, а также мошенничество с использованием новых паспортов, который не имеет никаких меток.

В банках предложили или возвратить отметки о ранее выданных паспортах, или организовать ещё один сервис для проверки истории документа гражданина.

Напомним, информацию в паспорте российского гражданина о ранее выданных удостоверениях личности, а также браке и детях отменили в июле 2021 года. Ранее они были обязательными.