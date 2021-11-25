Сетевые рестораны планируют повысить цены до 15% в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Крупные сетевые рестораны собираются поднять цены на свои блюда в следующем году на 15%. Один из представителей отрасли заявил, что на этот шаг их вынуждает пойти увеличенная стоимость логистики, а также ситуация с ценами на продукты.

«Повышения цен на 8% не избежать - слишком разогналась инфляция. Точный размер роста зависит от блюд, на одни повышение может составить 3%, а на другие - до 15%», - приводит «Известия» слова гендиректора «Шоколадницы» Олега Подгорного.

Тем не менее, отмечается, что рестораторы рассматривают разные подходы к решению данной проблемы. В «Якитории» сообщили об отсутствии планах изменять цены, если цена на продукты не изменится в 2022 году, однако если это произойдет, то соответствующие изменения вступят в силу в новом весеннем меню.

По словам специалистов, больше всего в текущем году подорожали говяжьи стейки (рибай и тибон), стоимость которых в среднем выросла на 15%. Кроме того, поднялись цены на рыбу и морепродукты, а птица подорожала в среднем на 25%.

Напомним, ранее в Минпромторге сообщили, что не ожидают массового закрытия кафе и ресторанов в России при принятии закона об использовании QR-кодах в общественных местах. В ведомстве заявили, что сетевые компании чувствуют себя более уверенно в такой ситуации, однако индивидуальным предпринимателям тяжелее.