СК возбудил уголовное дело после ЧП в шахте под Кемерово

На момент задымления в штреке находились 115 горнорабочих Фото: Кадр видео

Кемеровские следственные органы возбудили уголовное дело по факту задымления в шахте "Листвяжная", в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается, - говорится в сообщении ведомства. - По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется".

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работают спасатели и следственная группа. Продолжаются спасательные работы. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Напомним, сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная", расположенной в Беловском районе Кузбасса, поступил утром в четверг, 25 ноября. На место происшествия незамедлительно выехали врачи и горноспасатели.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным кузбасского центра медицины катастроф, один человек погиб (предположительно, это парень 23 лет). Всего же, от отравления угарным газом, по информации на 10 утра по Москве, пострадало 43 шахтера. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию, остальных отвезли в Центр здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком.