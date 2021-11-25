Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды25 ноября 2021 8:07

МВД проверит Netflix на признаки пропаганды ЛГБТ

Активистка пожаловалась на раздел, содержащий материалы соответствующей тематики
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Netflix проверят на признаки пропаганды ЛГБТ

Netflix проверят на признаки пропаганды ЛГБТ

Фото: REUTERS

В МВД поступила жалоба от активистки Ольги Баранец, которая выразила негодование по поводу демонстрации на Netflix произведений, затрагивающих тематику нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщают "Ведомости".

"Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в заявлении.

В частности, Баранец обращает внимание, что на сервисе есть раздел, в котором размещены именно фильмы об ЛГБТ. По ее оценке, это можно отнести к ЛГБТ-пропаганде.

В связи с этим Баранец требует запретить показ фильмов и сериалов, размещенных в соответствующем разделе. По факту обращения полицейские проводят проверку.

Как ранее писал сайт kp.ru, мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора телеканала "Муз ТВ" Андрея Разыграева по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Штраф составил 100 тысяч рублей.