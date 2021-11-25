МВД проверит Netflix на признаки пропаганды ЛГБТ

Netflix проверят на признаки пропаганды ЛГБТ Фото: REUTERS

В МВД поступила жалоба от активистки Ольги Баранец, которая выразила негодование по поводу демонстрации на Netflix произведений, затрагивающих тематику нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщают "Ведомости".

"Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в заявлении.

В частности, Баранец обращает внимание, что на сервисе есть раздел, в котором размещены именно фильмы об ЛГБТ. По ее оценке, это можно отнести к ЛГБТ-пропаганде.

В связи с этим Баранец требует запретить показ фильмов и сериалов, размещенных в соответствующем разделе. По факту обращения полицейские проводят проверку.

Как ранее писал сайт kp.ru, мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора телеканала "Муз ТВ" Андрея Разыграева по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Штраф составил 100 тысяч рублей.