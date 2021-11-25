Экс-депутат Рады Ляшко заявил, что Зеленский намерен ввести военное положение на Украине

Олег Ляшко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести в стране военное положение. Соответствующее заявление украинский политик сделал в эфире телеканала "Наш".

"По моей информации, Зеленский планирует на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью – контроль над СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия", - утверждает Ляшко.

По мнению Ляшко, к таким действиям президента Незалежной подталкивают массовые протесты, вызванные недовольством экономической обстановкой в стране, а также внешней политикой нынешних властей.

Отметим, что согласно законодательству, вопрос введения военного положения в стране после одобрения СНБО и президентом рассматривает Верховная рада Украины. Без утверждения парламентом решение о введении военного положения не будет иметь законной силы.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что зависимость Киева от поставок угля и газа из России и Белоруссии поставили Украину на колени. Народная избранница выразила уверенность, что сложившаяся ситуация в сфере энергетики ставит Украину фактически в чрезвычайное положение.