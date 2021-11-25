В России 25 ноября 2021 выявлено 33 796 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 796 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 25 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 349. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 538. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1 483 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 6,9% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 1 238 летальных исходов, а полностью выздоровели 38 450 человек.

Таким образом, по состоянию на четверг, 25 ноября 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 9 468 189. Жертвами инфекции стало 269 057 человек, а выздоровел 8 164 826 пациент.