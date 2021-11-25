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Экономика25 ноября 2021 8:47

ВВП России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень

Мишустин заявил, что ВВП России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВВП России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень

ВВП России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам второго квартала текущего года превысил докризисный уровень. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что в стране улучшилась ситуация на рынке труда.

«По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций», - заявил глава правительства в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум «Азия – Европа»).

Напомним, ранее в докладе Росстата сообщалось, что ВВП России в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, увеличился на 4,3% в годовом выражении, а во втором квартале был зарегистрирован рост на 10,5% в годовом выражении. Незадолго до этого российский лидер Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7%, указав на то, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики.