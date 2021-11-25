Сбер вошел в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Сбер вошел в число лучших работодателей планеты, став единственной российской компанией в международном рейтинге Forbes Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер стал обладателем наивысшей награды – «платины» - в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes и аудиторской компанией KPMG. Всего в списке представлены 104 отечественных компании. Составляя рейтинг, эксперты в первую очередь оценивали ESG-практики бизнеса (Environmental, Social, and Corporate Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление). Сбер получил более 70 баллов за 18 ключевых метрик в категориях «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Рейтинг лучших работодателей России составляется Forbes с 2019 года.

Из всех участников рейтинга почетную «платину» получили всего 11 компаний. У членов жюри была возможность проголосовать за каждую из компаний, повысив либо понизив ее статус на один шаг. В состав жюри вошли эксперты рейтинговых агентств, специалисты по ESG и устойчивому развитию, а также экологи. Жюри особо отметило исследовательское направление деятельности Сбера. Подразделения компании реализуют свыше 160 таких проектов. В их числе – разработка беспилотных автомобилей SberAutoTech, создание робота-дезинфектора, а также платформа торговли сертификатами возобновляемой энергии. Кроме того, Сбер и АФК «Система» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 10 миллиардов рублей с возможностью привязать ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития.

Напомним, ранее Сбер вошел в число лучших работодателей планеты, став единственной российской компанией в международном рейтинге Forbes. В список попали 750 компаний, в том числе такие технологические гиганты как IBM, Microsoft и Apple. Эксперты американского Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составили рейтинг на основании анонимного опроса сотрудников.