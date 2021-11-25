Песков: желающих остаться в живых во время пандемии больше, чем недовольных ковидными ограничениями

Песков прокомментировал инцидент с челябинскими антиваксерами, отметив, что желающих выжить во время пандемии намного больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент с противниками QR-кодов в здании Челябинского законодательного собрания 25 ноября во время брифинга прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что недовольные ковидными ограничениями есть и будут, но тех, кто хочет выжить во время пандемии, намного больше.

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента назвал меры, которым нужно следовать, чтобы сохранить свою жизнь.

«А чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся», - отметил он.

Инцидент в здании Челябинского законодательного собрания произошел утром 25 ноября, как сообщалось на kp.ru. Несколько десятков человек попытались пройти на заседание Заксобрания, где обсуждался проект закона о введении QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах. К собравшимся для беседы в фойе вышел председатель комитета по социальной политике регионального парламента Сергей Буяков.