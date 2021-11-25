Центробанк РФ предложил сделать постоянной услугу «кредитных каникул» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центробанк РФ предлагает сделать постоянной возможность для россиян взять «кредитные каникулы». Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно», - заявил представитель регулятора на конференции АБР, отметив, что такая мере дает гражданину «гарантированное право на передышку».

Мамута заявил, что человек не всегда может рассчитывать на это, поскольку одни кредиторы активнее идут навстречу, тогда как другие, «наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент». По его словам, законодательная поддержка «кредитных каникул» была бы очень востребована.

На сегодняшний день на отсрочку или снижение платежей имеют ипотечные заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Кредитные каникулы» также затронули тех, кто столкнулся со сложностями в связи с пандемией в 2020 году.

Отмечается, по данным мониторинга Центробанка РФ, в среднем более 80% заемщиков, которые пользовались ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей.

Напомним, ранее Центробанк РФ предложил предоставить «кредитные каникулы» заемщикам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и стихийны бедствий.