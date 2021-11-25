ОПЕК ожидает переизбытка нефти из-за высвобождения резервов США

Делегаты ОПЕК не исключают отмены увеличения производства нефти Фото: REUTERS

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует переизбыток нефти на рынке в связи с решением президента США Джозефа Байдена выпустить на рынок часть стратегических запасов американской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ОПЕК, если из резервов извлекут 66 млн баррелей, то ежедневный избыток нефти на ближайшие два месяца вырастет до 1,1 млн баррелей.

В связи с этим сразу несколько делегатов организации заявили о том, что рассматривают отмену запланированного на январь увеличения производства в качестве реакции на перенасыщение рынка.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты выпустят на рынок 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов в целях снижения цен на топливо для жителей страны. Соответствующее поручение дал Министерству энергетики США президент Джозеф Байден.