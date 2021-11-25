Губернатор Василий Орлов: В Амурской области будет создана сеть приютов для животных

В Приамурье появится сеть межмуниципальных приютов для бездомных животных. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Амурской области будет создана сеть межмуниципальных приютов для животных, сообщил губернатор Василий Орлов. В каждом из них будут содержаться беспризорные животные сразу из нескольких районов Приамурья. Всего области требуется 3-4 таких учреждений. Пилотной моделью станет приют в Шимановске: он откроется в 2022 году. Глава региона выделил 15 миллионов рублей на капитальный ремонт здания. На содержание животных предполагается ежегодно направлять дополнительные средства.

- Необходимо создать сеть межмуниципальных приютов, каждый из которых будет отвечать за определенный сектор. Это нужно делать по стандарту, чтобы сократить издержки, как финансовые, так и временные. Когда заработает приют в Шимановске, мы на его примере оценим, каким должно быть оптимальное штатное расписание для такого учреждения, какие требуются затраты на содержание животных, и как лучше организовать ветеринарное обслуживание, - рассказал Василий Орлов. - За каждым приютом должен быть закреплен спецавтомобиль, на котором животных можно будет транспортировать, в том числе и между районами.

Под приют в Шимановске будут переоборудованы бывшие медицинские склады. На территории в 15900 квадратных метров разместились два теплых здания, своя стационарная котельная, водозаборная скважина, электроподстанция. В помещениях сделают капитальный ремонт и приспособят их под нужды приюта, чтобы животные могли жить в комфортных условиях. На первом этапе приют сможет принимать до 100 собак. В дальнейшем он будет расширен и станет временным домом уже для 200 – 250 животных.

Еще один приют уже открыт и успешно работает в городе Свободном. В дальнейшем новые приюты планируется создать на севере и на юге области, чтобы закрыть потребности всех территорий региона. В этом году в Приамурье было отловлено 737 бездомных животных. После того, как ветеринары осмотрели их и провели все необходимые медицинские процедуры, 466 животных были выпущены в прежние места обитания. Еще 153 четвероногих нашли себе хозяев, а 118 животных продолжают жить в приютах.