Песков заявил о готовности Путина взять ответственность за введение непопулярных мер по COVID-19

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя готовность президента России Владимира Путина к непопулярным мерам по коронавирусной инфекции, отметил, что глава государства является сторонником сбалансированности.

Представитель Кремля также завил, что когда было необходимо действовать решительно на благо людей и страны, президент никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя, подчеркнув, что глава государства всегда предпочитает продуманные действия.

«Одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму РФ проект закона об использовании QR-кодов, согласно которому QR-код о вакцинации от COVID-19 потребуется при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест, за исключением продуктовых магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и аптек.