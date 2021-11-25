Захарова заявила о наступательных действиях армии Украины в Донбассе

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка в Донбассе. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта», - заявила дипломат.

По ее словам, Киев саботирует свои обязательства по Минским договоренностям. Как она отметила, Москва получает информацию об использовании запрещенных этим договором вооружений, которые украинская сторона получает из стран НАТО.

Захарова подчеркнула, что ситуация в незалежной продолжает вызывать «серьезную тревогу».

Напомним, последние дни в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) несколько раз сообщали об артобстреле украинскими силовиками.